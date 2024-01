Traffico Roma del 09-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Luceverdede trovati dalla redazionerallentato per lavori sulla Pontina tra Castelno e Castel di Decima versoancora congestionato sul lungotevere da ponte Garibaldi ricordiamo che sono iniziati ieri lavori di sostituzione dell’ultimo tratto dei binari della linea tranviaria 8 che quella da Piazza Venezia al Casaletto i lavori interessano il ponte Garibaldi la metà di febbraio la linea sarà interamente sostituita da bus per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità