Traffico Roma del 09-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sull’intero percorso della linea 8 Casaletto Piazza Venezia per lasciare spazio alla sostituzione dei Binari nella corsia tranviaria di Ponte Garibaldi I lavori iniziati ieri dureranno 5 settimane saranno suddivisi in quattro fasi le prime due interesseranno il tratto tra Lungotevere de’ Cenci via Arenula mentre le successive quello tra lungotevere Sanzio e Lungotevere degli Anguillara lavori in corso anche sui binari di Piazza del Colosseo in questo caso Sono deviati Al momento le linee 8 + 3 Nav e le notturne n3d en3s nessuna modifica per la linea 3 che continua a viaggiare sul tram tram Valle Giulia Porta Maggiore e sul Busto tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere domani allo stadio Olimpico il derby ma Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia Come di consueto ...