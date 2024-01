Traffico Roma del 09-01-2024 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente code sulla Pontina tra Pomezia Nord pratica di mare in direzioneincolonnamenti per lavori in corso e riduzione di carreggiata sulla Salaria all’altezza di Settebagni in entrambi i sensi di marcia sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina incolonnamenti anche sul tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale estintenso sulla tangenziale est con code tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni via delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico auto in fila anche sulla-fiumicino tra Parco dei Medici e via della Magliana verso l’Eur In collaborazione con Luce Verde infomobilità