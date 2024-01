Traffico Roma del 09-01-2024 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione per un incidente code sulla Pontina tra Pomezia e Nord Pratica di Mare versoper lavori in corso e riduzione di carreggiata incolonnamenti sulla Salaria all’altezza di Settebagni intenso poi lesu tutte le principali vie di accesso al centro sul Raccordo Anulare prima e coda in carreggiata interna dalla Casilina Ardeatina incolonnamenti studente Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code tra Largo Passamonti a viale Castrense verso la Salaria e tra via delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto Ci risentiamo al prossimo aggiornamento un servizio a cura della C e la Polizia locale ...