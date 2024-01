Tottenham | è fatta per Dragusin | superata la concorrenza del Bayern Monaco

Dragusin è sempre più vicino a lasciare il Genoa . Il difensore è ormai a un passo dal, con il club inglese che ha presentato l'offerta decisiva al club rossoblu. Si è ai dettagli per il perfezionamento della trattativa che ha visto gli Spurs superare la concorrenza del ...Sembravaper il passaggio al Napoli , ma negli giorni sono piombati sul possente difensore Bayern Monaco e. Ma è del Milan, appunto, la sorpresa delle ultime ore. "Per lui credo sia ...Il Tottenham ha messo sul piatto la cifra di 24 milioni di euro, più 6 di bonus. Soddisfatte le richieste del Genoa che non voleva andare al di sotto dei 30 milioni di euro. A dare una spinta in più ...Gli Spurs hanno presentato l'offerta definitiva al Genoa, con l'inserimento del prestito dell'inglese Djed Spence ...