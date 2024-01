Tottenham | attesa per l’annuncio di Werner | le cifre

Ci siamo (quasi): Timo Werner diventerà presto un nuovo giocatore del. Nei giorni scorsi, il club inglese ha chiuso l'accordo con il Lipsia . L'attaccante ... Indi Radu Dragusin, ...Mi piace sottolineare però che il ragazzo sta lavorando indi sviluppi graditi. Ma ... però il Genoa preferisce un'operazione solo cash e ilha offerto 25 milioni più 5 di bonus. Cosa ...Dragusin è sempre più vicino a vestire la maglia del Tottenham. Niente da fare quindi per il Napoli, interessato al difensore, visto che le parti sono ai dettagli finali per formalizzare l’operazione.Come riporta AgiproNews, inizia un’altra settimana con un doppio impegno di Eurolega, con la Virtus Bologna attesa dalla trasferta sul campo del Maccabi. Una sfida di alto livello per gli uomini di co ...