Tom Cruise e Warner Bros Discovery stringono un nuovo accordo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 gennaio 2024) L'attore Tomhanno stretto unche prevede lo sviluppo di potenziali franchise. Tomha stretto uncone collaborerà con lo studio per sviluppare e produrre progetti originali e potenziali franchise. La "partnership strategica" permetterà inoltre all'attore e al suo team di avere degli uffici negli spazi dello studio a Burbank. Il futuro dell'attore Attualmente Tomha dei progetti tra le fila di Paramount e Universal, e l'attore in futuro non lavorerà in esclusiva per, che non ha nemmeno undi acquisizione prioritaria. La star ...