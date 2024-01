TNA | Rivelato anche il nuovo bellissimo Digital Media Championship!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 gennaio 2024) La TNA, da qualche giorno, sta piano piano svelando le nuove versione dei suoi titoli. Oggi è toccato alChampionship, mostrato ai fan pochi minuti fa sul proprio account ufficiale X. Scott D’Amore ha consegnato la nuova versione della cintura a Tommy Dreamer, l’attuale possessore del titolo conquistato a Victory Road 2023. Ecco qui di seguito il video della consegna ed una panoramica più dettagliata sulla nuova cintura: .@ScottDAmore presents @THETOMMYDREAMER with the brand new TNAChampionship. Subscribe to TNA+ with plans that include this Saturday's TNA #HardToKill and every single TNA event in 2024: pic.twitter.com/FZhMUueux1— TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 9, 2024