Tirolo | si schianta cabinovia | quattro feriti gravi

In una tragica mattinata nella località sciistica austriaca di Hochoetz, in tirolo , si è verificato un drammatico incidente. Una Cabinovia , ... (thesocialpost)

dramma in montagna. almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente alla cabinovia "Acherkogel" nel comprensorio sciistico ... (liberoquotidiano)

, siuna cabinovia L'impianto di Hochoetz è composto da circa 60 cabine: solo una è precipitata mentre le altre sono rimaste agganciate alla fune portante. Al momento dello schianto ...Bild: 'La causa dell'incidente sarebbe un albero caduto su un cavo'Una cabinovia è precipitata oggi in Tirolo. Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di un albero sulla fune di sostegno. Sul posto era presente un elicottero. Sono intervenuti ...Incidente in Austria per una cabina della funivia. Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di un albero sulla fune di sostegno. Sul posto era presente un elicottero. Sono intervenuti ...