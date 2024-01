Thierry Henry rivela | “Durante la mia carriera ho sofferto di depressione”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il campione del mondo 1998 con la maglia della Francia, hato di averdila suacalcistica. L’attuale allenatore della Francia Under 21 ha legato le sue difficoltà al passato e alla ricerca di approvazione, essendo cresciuto con un padre critico nei confronti delle sue prestazioni in campo. Intervenuto all’interno del podcast Diary of a CEO,ha detto: “Per tutta la mia, e da quando sono nato, penso di essere stato in. Lo sapevo? No. Ho fatto qualcosa? No. Ma mi sono adattato a un certo modo. Ciò non significa che cammino dritto, ma che cammino. Devi mettere un piede davanti a un altro e camminare, così mi hanno detto fin da piccolo“. ...

