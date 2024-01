The White Lotus 3 inizia a svelare le sue novità A partire dal cast

(Di martedì 9 gennaio 2024) Non appena la seconda stagione di Thesi è conclusa, il pubblico è apparso affamato di nuovi episodi. Un terzo appuntamento con la serie ci sarà: è stato ufficialmente confermato già nei mesi scorsi dalla HBO e dal creatore dello show Mike, che ha dato qualche indizio su dove si troverà il suo prossimo resort di lusso e sui temi che la serie affronterà. Non solo: anche parte del nuovoè già stata svelata. Quale sarà la location di The3? Se la prima stagione ci ha portato alle Hawaii e la seconda nei palazzi storici d'Italia, la prossima potrebbe implicare un viaggio più lungo, a est. In una clip che ripercorre l'esplosivo e sorprendente finale di stagione, Mikeha elencato i dettagli del suo processo decisionale: «La prima ...

La terza stagione della premiata serie HBO The White Lotus sta per iniziare le riprese in Thailandia, dove da febbraio sarà impegnato il cast tra ... (funweek)

