The Last of Us 2 | annunciata l’attrice che interpreterà Abby

(Di martedì 9 gennaio 2024) La HBO ha appena annunciato che Kaitlyn Deveril personaggio dinella seconda stagione di Theof Us, affiancando Bella Ramsey e Pedro Pascal. La Dever è conosciuta per i suoi ruoli in Dopesick e Unbelieveble. In Italia la serie è un’esclusiva Sky e Now. Tramite i suoi social, la HBO ha fornito nuove succose informazioni su una delle sue produzioni di punta. Kaitlyn Dever è stata scelta per interpretare la forte e caparbianella seconda stagione di Theof Us. Il personaggio è un abile soldato la cui visione del mondo in bianco e nero viene messa alla prova mentre cerca vendetta per coloro che amava. Kaitlyn Dever in Dopesick, fonte: Disney ItaliaI co-creatori e produttori esecutivi Craig Mazin e Neil Druckmann hanno commentato l’arrivo della Dever nel progetto con ...

of Us ha in serbo per i suoi fan ancora tante sorprese in vista di questa seconda stagione, ma sin dalla messa in onda dell'ultimo episodio della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey la ...Per il produttore delle serie, God of War e Horizon: Zero Dawn saranno simili aof us . Una buona idea considerando il successo della serie prodotta da HBO e realizzata da Craig Mazin in ...Three January debates offer former President Donald Trump’s primary opponents a last chance to make their case.Authorities have grounded some Boeing 737 Max 9s after an Alaska Airlines aircraft suffered a blowout shortly after take-off. Some of the grounded planes have been found to have loose bolts.