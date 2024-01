Texas | esplosione in un hotel | almeno 20 feriti

(Di martedì 9 gennaio 2024) Un’devastante si è verificata in una Fort Worth, in, lasciando21 persone ferite. L’incidente, avvenuto all’Sandman, è sospettato essere stato causato da una fuga di gas, che ha portato alla completa distruzione dell’edificio. Fort Worth: in molti trovati nel seminterrato dell’I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, dove le immagini mostrano detriti sparsi tra due edifici completamente collassati. Craig Trojacek, portavoce del dipartimento dei pompieri di Fort Worth, ha riferito che diverse persone sono state salvate dal seminterrato dell’. Tra i, uno si trova in condizioni critiche e quattro hanno subito gravi lesioni, sebbene non siano in pericolo di vita. Gli ...

(Adnkronos) – " almeno 10 feriti " per quella che sembrerebbe essere un' Esplosione di gas all' hotel Sandman Signature di Fort Worth, in Texas . "Stiamo ... (periodicodaily)

"Almeno 10 feriti" per quella che sembrerebbe essere un'di gas all'hotel Sandman Signature di Fort Worth, in. "Stiamo attualmente lavorando a un incidente grave. Si prega di evitare il centro della città", ha scritto la polizia su X. ...Articolo in aggiornamento Presuntadi gas all'hotel Sandman Signature di Fort Worth, in. Ci sarebbero 10 feriti. " Stiamo attualmente lavorando a un incidente grave. Si prega di evitare il centro della città ", dice la ...“Almeno 21 feriti” per quella che sembrerebbe essere un’esplosione di gas all’hotel Sandman Signature di Fort Worth, in Texas. “Stiamo attualmente lavorando a un incidente grave. Si prega di evitare ...È di 21 feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta lunedì pomeriggio in Texas, in un albergo di Fort Worth, a ovest di Dallas. All’origine vi sarebbe una fuga di gas, come hanno fatto sapere le ...