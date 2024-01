Texas | esplosione al Sandman Hotel a Fort Worth | oltre 20 i feriti

(Di martedì 9 gennaio 2024)in, a. Il primo bilancio è di almeno 21. Lo afferma la polizia. Le indagini sono in corso per accertare cosa abbia causato l'all'albergoSignature, anche se probabilmente si tratta di una fuga di gas. "Abbiamo ricevuto informazioni sul fatto che è iniziata nel ristorante", che è al momento in costruzione, mette in evidenza la polizia. A quanto riporta la Cnn, Reyne Telles, responsabile delle comunicazioni di, ha detto che "c'è stata un'in centro" e "c'era un pennacchio di fumo visto più in alto dei grattacieli". C'è stato anche un appello a evitare la zona anche dai vigili del fuoco, sul posto insieme ai soccorritori.

in, a Fort Worth . Il primo bilancio è di almeno 21 feriti. Lo afferma la polizia. Le indagini sono in corso per accertare cosa abbia causato l'all'albergo Sandman ..."Almeno 10 feriti" per quella che sembrerebbe essere un'di gas all'hotel Sandman Signature di Fort Worth, in. "Stiamo attualmente lavorando a un incidente grave. Si prega di evitare il centro della città", ha scritto la polizia su X. ...Paura in uno storico hotel di Fort Worth, in Texas, dove un'esplosione ha fatto saltare le finestre, disseminando per le strade grandi mucchi di detriti. Sono ...(LaPresse) Paura in uno storico hotel di Fort Worth, in Texas, il Sandman Signature, dove un'esplosione ha fatto saltare le finestre del piano terra, disseminando per le strade grandi mucchi di detrit ...