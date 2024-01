Terzo mandato | Salvini | ' a favore | devono scegliere i cittadini'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen (Adnkronos) - Sulper sindaci i governatori "sonovole, sono ia dover. Se avete un bravo sindaco perché non potreste rivotarlo? Il limite alnon c'è per i parlamentari, per i ministri, per i senatori, perchè ci deve essere per un bravo sindaco o governatore?". Lo ha detto Matteoa Rtl 102.5.

Le fibrillazioni all'interno del centrodestra sono forti, sia sul tema della riconferma dei presidenti uscenti e sia sul dossier del. In entrambi i casi Fratelli d'Italia è molto ...Roma, 9 gen (Adnkronos) - Sul terzo mandato per sindaci i governatori "sono favorevole, sono i cittadini a dover scegliere. Se avete un bravo sindaco perché non potreste rivotarlo Il limite al terzo ...Il coordinatore veneto di FdI De Carlo scalda i motori, pronto a scendere in campo in Veneto nel caso, alquanto probabile, Zaia non potrà ricandidarsi ...