Terremoto in Italia | nel 2023 uno ogni mezz' ora

(Di martedì 9 gennaio 2024) I nuovi dati rilasciati dall'Ingv sono in linea con l'anno precedente, il 2022. Delle oltre 16mila scosse registrate nel, ilpiù forte è avvenuto in mare, a largo della costa calabra

Poche, stringate parole per una scissione che sa di. Un comunicato informa che dallo scorso primo gennaio Sistema Modanon fa più parte di Confindustria Moda , federazione cui aderiscono Assocalzaturifici , Anfao ( Associazione ...TEMI: notizie fvg scossaaustriaslovenia Vuoi rimuovere le ...Doppia scossa nella notte a pochi chilometri dal confine del Friuli Come ordinare online medicine in...Il consigliere in aula: "Messo fuorigioco dal mio partito". Poi precisa: "Totale fiducia in Toti". Pastorino (Linea Condivisa): "Crepa nella coalizione" ...Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato oggi davanti alla costa centro-occidentale del Giappone: lo ha reso noto il governo. Non si registra un allerta tsunami. Il terremoto, ha reso noto ...