Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi 9 gennaio | Hakan è il beniamino di Cukurova

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nell’emozionante episodio didiin onda alle 14:10 su Canale5, gli abitanti disi trovano a fare i conti con l’arrivo di, noto come Mehmet Kara. Lerivelano che il misterioso imprenditore ha conquistato il cuore del villaggio, ma nel frattempo, voci di un presunto flirt tra Zuleyha e Fikret si diffondono, scatenando pettegolezzi e portando a una svolta drammatica per la famiglia Yaman.fino al 142024: Gaffur e Rasit trovano il corpo senza vita di Fekelidi, l’Uomo del Mistero: Un ...

La Luce nella Masseria (US Rai) nella serata di ieri, Domenica 7 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21:37 alle 23:30 - La Luce nella Masseria in prima ... (davidemaggio)

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. ... (comingsoon)

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful,e La Promessa , che andranno in onda oggi, 9 gennaio 2024 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in ...... la puntata di oggi 9 Gennaio 9 Gennaio Anticipazioni TV Anticipazioni Il Paradiso delle signore: puntata di oggi 9 Gennaio 9 Gennaio Anticipazioni TV Anticipazioni, la puntata di oggi 9 ...Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul ...Le anticipazioni della puntata di oggi di Terra amara, martedì 9 gennaio, parlano anche di un incontro conoscitivo importante, ovvero quello tra Abdulkadir e Zuleyha. Il cattivo della quarta stagione ...