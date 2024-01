Terra Amara Anticipazioni 10 gennaio 2024 | Fekeli smaschera Hakan | ma

Due donne arriveranno da Zuleyha per parlare con lei nella puntata diin onda lunedì 15 gennaio. Selma e sua madre pretenderanno che la ragazza dia a loro i soldi che Demir era solito dare alla sua ex Hülya, altrimenti riveleranno che Demir era fidanzato con ...Ecco le anticipazioni della trama diche tornerà in onda mercoledì 10 gennaio , intorno alle 14:10 su Canale 5 , con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato ...Numerosi colpi di scena attendono gli appassionati Terra Amara nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 20 gennaio su Canale 5. Zuleyha farà di fatti una scoperta sconvolgente riguardante Demir di ...Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad ...