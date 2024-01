Tennis | Torneo Adelaide Sonego al secondo turno | Hanfmann ko in 3 set

Il piemontese ha annullato due match point al tedesco, ora la sfida con Korda ADELAIDE (AUSTRALIA) - Lorenzo Sonego al secondo turno dell'Atp250 di Adelaide,in corso al Memorial DriveCenter, sul duro e con un montepremi di 661.585 dollari. Quasi tre ore di gioco e due match point annullati per battere il tedesco Yannick Hanfmann (49 Atp) ...Ieri fuori anche Lucia Bronzetti, numero 56 Wta, battuta 7 - 5, 6 - 1 dalla cinese Lin Zhu, terza testa di serie del. - foto Ipa Agency - . ari/com 09 - Gen - 24 09:21 . 9 gennaio 2024TENNIS - Era dal maggio 2018 che il tennista romano compariva tra i primi 100 giocatori del mondo: la rincorsa di Matteo parte dagli Australian Open Non ci sarà solo Jannik Sinner al via del Kooyong ...Superati il tedesco Hanfmann e lo spagnolo Zapata Miralles: saranno tre gli azzurri in campo nel secondo turno del torneo australiano ...