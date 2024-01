Tennis | Torneo Adelaide Arnaldi al 2° turno | Zapata Miralles ko in 2 set

Il russo ha conquistato il titolo in poco più di un'ora di gioco Hong KONG (CINA) - Andrey Rublev ha sconfitto Emil Ruusuvuori in finale al "Bank ... (ilgiornaleditalia)

La 19enne americana ha vinto il suo settimo titolo in carriera AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Coco Gauff ha vinto, per il secondo anno consecutivo, ... (ilgiornaleditalia)

La numero 1 azzurra sconfitta in due set dalla spagnola Bucsa ADELAIDE (AUSTRALIA) - Finisce al primo turno il percorso di Jasmine Paolini ... (247.libero)

L'azzurra battuta in due set dalla cinese Lin Zhu HOBART (AUSTRALIA) - Sono state Lucia Bronzetti e Lin Zhu a chiudere la prima giornata dell'"Hobart ... (247.libero)

Musetti debutterà con Thompson Inizierà mercoledì, invece, ildi Lorenzo Musetti . Numero 4 del seeding, il carrarese sfiderà Jordan Thompson che all'esordio ha battuto l'argentino Diaz Acosta ...... seconda testa di serie delADELAIDE (AUSTRALIA) - Matteo Arnaldi supera il primo turno dell'Atp250 di Adelaide,in corso al Memorial DriveCenter (sul duro, all'aperto - ...Il tennista classe 2001 di Sanremo ha tenuto sempre sotto controllo la partita e ora al secondo turno se la vedrà contro la testa di serie numero 2 del torneo il cileno Jarry. Sonego supera Hanfmann ...L'edizione 2024 degli Australian Open si avvicina e i tennisti stanno affinando la loro preparazione per arrivare al meglio al primo Slam dell'anno. Non è stata una off-season semplice per Matteo Berr ...