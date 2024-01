Tennis | Kooyong Classic Non solo Sinner | al via anche Matteo Berrettini

Il tennista romano parteciperà al torneo esibizione ROMA - Il 2024 di Matteo Berrettini inizierà alClassic. Sono gli stessi organizzatori dell'esibizione in programma dal 10 al 12 gennaio ad annunciarlo sui propri canali social. Diventano così due gli italiani in campo nell'impianto che ha ...... alle tre - l'Ital -si prepara a vedere nuovamente in campo Jannik Sinner . Anche in questo ... Gli altri match della giornata australiana, la prima delle tre dedicate all'esibizione...Il tennista romano parteciperà al torneo esibizione ROMA (ITALPRESS) - Il 2024 di Matteo Berrettini inizierà al Kooyong Classic. Sono gli ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida d'esibizione tra Jannik Sinner e Marc Polmans. L'edizione 2024 della ...