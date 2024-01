Telefonata Meloni-Scholz | focus su G7 e aiuti a Kiev Intanto anche Berlino taglia il reddito di cittadinanza

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi pomeriggio – informa una nota di Palazzo Chigi – una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf. I due capi di governo – viene riferito – hanno discusso delle principali questioni internazionali ed europee in vista del Consiglio Europeo straordinario del prossimo primo febbraio, concentrandosi in particolare sul sostegno militare e finanziario all’Ucraina. Il presidente del Consiglioha inoltre presentato le priorita’ della presidenza italiana del G7. Il governo tedesco ha approvato il piano di austerità Lacon laarriva in un momento di grande debolezza politica per il cancellieresul piano interno e internazionale. Il governo tedesco ha appena approvato diversi ...