TCL lancia al CES 2024 tre smartphone e due tablet

AGI - Svolta per il Manchester United : 13 mesi dopo l'annuncio della famiglia americana Glazer che metteva in vendita il club, alla vigilia di ... (agi)

Nel comparto TV, audio, video e foto segnaliamo la promozione sul televisore Sony BRAVIA LED 4K da 43 pollici a 549 Euro , in calo del 21% rispetto ai 699 Euro di listino, mentre ilSerie C64 da ...... anche Unieuro rinnova le proprie promozioni ein giornata odierna i nuovi sconti solo ... Sempre fronte televisori, segnaliamo anche ilSerie S54 da 40 pollici a 259,90 Euro , in calo di 40 ...L’annuncio del lancio della rinnovata TCL NXTPAPER 3.0 sottolinea il continuo impegno del marchio nell’evolvere questa tecnologia innovativa, portandola a livelli superiori. Progettata con attenzione ...In occasione del CES 2024 di Las Vegas, TCL ha presentato un'ampia gamma di novità, tra cui il televisore QD-Mini LED da 115' e la gamma NXTPAPER.