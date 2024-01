Tanzania | contratto con Leonardo | in arrivo 2 aerei per missioni umanitarie Lombardi | Iniziamo bene il 2024

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’Ambasciatore d’Italia, Marco, in data odierna, alla presenza di questa Ministra delle Difesa, professoressa Stergomena Tax, ha presenziato alla cerimonia di firma deltrae il Ministero della Difesa dellaper la fornitura di due velivoli da trasporto tattico C27J Spartan. Equipaggiati con kit per lo svolgimento di, ricerca e soccorso e contrasto agli incendi, i nuovi velivoliverranno impiegati da queste Autorità per le operazioni antincendio sul Monte Kilimanjaro e nella regione dell’Africa orientale., insieme con l’ingegnere Claudio Sabatino e l’ingegnere Claudio Gelain di, ha espresso viva soddisfazione per questo primo rilevante risultato del ...