Svolta storica della Corea del Sud sulla carne di cane | c' è il divieto Cosa si rischia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il Parlamentodel Sud ha approvato una legge, che mette al bando l'industriadi. Il via libera dell'Assemblea nazionale è giunto con 208 voti a favore e nessun contrario. Il testo, che diventerà legge dopo la firma del presidente e altre formalità, renderà illegale la macellazione, l'allevamento, il commercio e la vendita didiper il consumo umano a partire dal 2027 e punirà questi atti con pene fino a 3 anni di carcere. Non è prevista una pena per il consumo didi. Gli allevatori e altre figure dell'industria sudnadihanno combattuto strenuamente contro gli sforzi per ...

Via libera del Senato al disegno di legge Made in Italy , collegato alla legge di bilancio 2002, che interviene per valorizzare e promuove re le ... (secoloditalia)

Come cambierà il trasporto pubblico in questa area La linea 556 Questa ormailinea di ...Dellisario - Rampa Laterale per inversione verso via Aristide Merloni - via Aristide Merloni -a ...- - > Una manifestazione di attivisti per i diritti degli animali a Seul - ANSA . Per gli animalisti siamo davanti a una, un "passo decisivo per consegnare una pratica obsoleta ai libri di storia". La Corea del Sud mette al bando l'allevamento, la macellazione e la vendita di cani per la loro carne . È ...Christian Ferrari (Cgil): «Un’emergenza da affrontare attivando il rinnovo dei contratti nazionali e politiche economiche redistributive» ...Sono aperte sul sito coppagiuliettaeromeo.it le iscrizioni alla 6^ edizione della regolarità classica organizzata da Automobile Club Verona, A.C. Verona ...