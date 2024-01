Svelato il cachet di Ferragni | Amadeus dacci un taglio e l' Ariston | quindi | Sanremo

Un po' di giorni fa, Pupo aveva rilasciato un'intervista in cui aveva sparato a zero contro il Grande Fratello, di cui è stato anche opinionista. ... (tvpertutti)

Intorno al Festival di Sanremo circolano sempre delle cifre, più o meno veritiere. Però in linea generale viene sempre mantenuto un alone di ... (nicolaporro)

Maria Giovanna Elmi ha poiche inizialmente tutte le annunciatrici dovevano seguire una scuola di dizione e una di trucco , e erano pagate a: per lei l'assunzione sarebbe arrivata solo ...... l'implacabile accusatrice della Ferragni che hagià a fine 2022 il pasticcio del Pandoro, ...deve avere aiutato le vendite dell'azienda che però non era certamente in grado di pagare...Quindi, Sanremo...: l'intervista di Amadeus, la politica al Festival e un anno dopo la verità sul cachet della influencer ...Dimenticate le rose rosse, la limousine e la scala antincendio: nel film di Garry Marshall non era previsto l'happy end ...