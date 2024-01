Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | elenco interpelli aggiornato

Giorno 11 gennaio è prevista l' emissione speciale per il Pagamento dei supplenti brevi e saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 ... (orizzontescuola)

Giorno 11 gennaio è prevista l' emissione speciale per il Pagamento dei supplenti brevi e saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 ... (orizzontescuola)

Con nota del 2 gennaio, il Ministero ha precisato che lepotranno autorizzare i ratei stipendiali in base alle code di lavorazione che il sistema Gestione Contratti ha accumulato, attraverso ......dalla Cgil di Varese da ultimo c'è quella di una maestra supplente in una delle principali...tratta di giovani precari che possono contare sul sostegno dei genitori e che accettano le...Ultime ore prima della chiusura delle istanze per partecipare al concorso docenti per la scuola dell’infanzia ... come ad esempio, i contratti di supplenza che testimonierebbero i servizi dichiarati ...La situazione degli stipendi dei supplenti brevi e saltuari tiene banco. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha precisato, nelle scorse ore, che l'11 gennaio sarà previsto un'emissione straordin ...