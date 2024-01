Supermercati senza cassa | Esselunga e Pam apriranno nuovi punti vendita a Milano

supermercati high tech, senza casse , per una spesa più veloce. Sarà sufficiente scegliere i prodotti e metterli in borsa: l'acquisto verrà ... (europa.today)

Per rendere la spesa più veloce, sarà sufficiente scegliere i prodotti e metterli in borsa, perché sulla merce in vendita vengono applicati alcuni sensori. Si punta anche a ridurre i furti, con lo ...casse anche da noi: funzionano meglioclienti.Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato e degli atm ... operava consapevole del fatto di non essere scoperta, atteso che era senza fissa dimora in Italia.Si tratta di una 43enne bulgara, senza dimora, denunciata assieme a due connazionali. La donna si è resa protagonista di svariati episodi, da ultimo il furto aggravato in concorso del portafogli ad un ...