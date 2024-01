Supermercati Esselunga senza casse | come funzionano?

Ciclone di pioggia e neve in arrivo per il Ponte dell’ Immacolata , che però non frenerà i vacanzieri, che si preannunciano parecchi anche per questo ... (quifinanza)

... dei total self - service automatizzati, comefarà a Mind (ex area Expo, Milano) o come ... La notizia, insomma, non pare questa: non è, ossia, che in tantie centri commerciali ...... come scrive Repubblica , sempre più catene puntano ad aprire entro il prossimo anno...ha annunciato che aprirà a Mind Village " il distretto milanese dell'innovazione che ...Per rendere la spesa più veloce, sarà sufficiente scegliere i prodotti e metterli in borsa, perché sulla merce in vendita vengono applicati alcuni sensori. Si punta anche a ridurre i furti, con lo ste ...Esselunga e Pam hanno annunciato l'apertura di supermercati senza casse, ecco come funzioneranno i punti vendita.