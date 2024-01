Sudcorea | approvata legge che vieta il commercio di carne di cane

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Seul, 8 gen. (Adnkronos) - La Corea del Sud ha approvato unache mira a porre fine alla macellazione e alla vendita didientro il 2027. Secondo la- che pone fine a una tradizione gastronomica secolare, sebbene sempre meno in voga fra i giovani - saràto allevare o macellare cani destinati al consumo, così come distribuire o venderedi. Coloro che macelleranno cani rischiano fino a tre anni di prigione, mentre coloro che allevano cani dao vendonodipotrebbero scontare un massimo di due anni. Tuttavia, il consumo didiin sé non sarà illegale. La nuova legislazione entrerà in vigore tra tre anni, dando ad allevatori ...