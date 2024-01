Stupro di gruppo e revenge porn | indagati a Genova due pallanuotisti di 22 e 24 anni

(Di martedì 9 gennaio 2024) Due studenti universitari e giocatori di pallanuoto sonodalla procura dicon l’accusa d’aver violentato, ferito e filmato una ragazza dopo averla fatta ubriacare in discoteca. I due, 22 e 24, sonoper violenza sessuale die lesioni e, a seguito di perquisizioni, sono stati successivamente accusati anche di “interferenze illecite nella vita privata” e soprattutto per. Nei loro cellulari gli investigatori hanno infatti scoperto che avevano ripreso altri apporti (in quei casi consenzienti) scambiandosi i file. L’inchiesta è condotta dalla pm Gabriella Dotto e i fatti contestati risalgono al 2022. I due giovani sostengono la linea del rapporto sempre consenziente, ma al contrario la ragazza ha spiegato che le lesioni sono ...

Qualche giorno fa la polizia inglese ha iniziato le indagini su unodivirtuale perpetrato da undi avatar maschi ai danni dell'avatar femmina di una sedicenne. Lascio a voi fare ...Si è aperto questa mattina, davanti al gup del tribunale dei Minori, il primo processo per lodiavvenuto a luglio scorso al Foro Italico ai danni di una diciannovenne: alla sbarra c'è soltanto R. P., l'unico dei sette accusati della violenza sessuale che al momento del fatto non ...PALERMO – Prosegue la vicenda giudiziaria relativa allo stupro di gruppo avvenuto a Palermo nella notte dello scorso 7 luglio, ai danni di una 19enne. È stata rinviata al 23 gennaio, davanti al G.I.P.Ancora molto spaventati ed emotivamente fragili, i ragazzi fanno fatica a ritrovare una normalità. Ogni gesto può risvegliare ricordi traumatici, come spogliarsi per una visita medica o essere ...