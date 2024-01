Stunt Pilots | raddoppiano gli appuntamenti live a Milano | «Abbiamo acceso i motori»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo il rapido esaurimento dei biglietti per i concerti die Roma, gliannunciano la seconda data alla Santeria Toscana () il 2 febbraio 2024. La band ha conquistato il pubblico con la partecipazione ad X Factor 2023, dimostrando un talento artistico irrefrenabile e raggiungendo la finale con il brano Imma, l’inedito più ascoltato su Spotify dell’edizione. Locandina da Ufficio Stampa Il successo della loro musica, che trasmette un messaggio di liberazione e autenticità, ha portato in breve tempo al doppio sold out. “Siamo entusiasti di portare l’energia esplosiva del suonoe Roma”, racconta il gruppo. “Viaggiamo insieme ripercorrendo le tappe di X Factor 2023 unendole alla nostra storia, con ‘Dirty Laundry’ EP e il ...

Non hanno vinto per un soffio, ma sul palco gli Stunt Pilots , da Garbagnate e dintorni hanno comunque festeggiato la vincitrice di questa ultima ... (ilnotiziario)

...@LA CLAQUE 10 MARZO - ROMA @ MONK 15 MARZO - PESCARA @SCUMM 28 MARZO - MILANO @ SANTERIA Clicca per acquistare i biglietti MARIA ANTONIETTA 26.01 Pisa - Lumiere 27.01 Roma - Largo Venue...A Verona , i finalisti di X Factor, SaraFine, Il Solito Dandy, glie Maria Tomba, saranno le star della serata in Piazza Bra. La serata sarà in collaborazione con RTL 102.5 e trasmessa ...Sold out la prima data milanese e il live a Roma degli Stunt Pilots che annunciano il raddoppio alla Santeria Toscana. Aggiornamenti e info.“Siamo entusiasti di portare l’energia esplosiva del suono Stunt a Milano e Roma – raccontano gli Stunt Pilots – viaggiamo insieme ripercorrendo le tappe di X Factor 2023 unendole alla nostra storia, ...