Strage di Erba | tutti i motivi per cui vengono ritenuti colpevoli

La corte d'appello di Brescia ha detto sì alla revisione delladi. È stata fissata per l'1 marzo 2024, davanti alla seconda sezione penale, la prima udienza del processo di revisione delladell'11 dicembre 2006 che vede condannati in via ...Via libera all'udienza per la discussione sull'istanza di revisione della sentenza con cui sono stati condannati all'ergastolo per ladiOlindo Romano e Rosa Bazzi . L'udienza si terrà il 1 marzo a Brescia sarà 'dibattimentale' e 'si discuterà dell'impugnazione proposta' dalla procura generale di Milano e degli imputati. ...La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba, fissando al 1 marzo l'udienza al termine della quale i giudici ...Ci sarà la revisione del processo sulla strage di Erba. La Corte d'Appello di Brescia ha infatti emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano, per la prima ...