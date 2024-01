Strage di Erba | sì all’istanza di revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi

(Di martedì 9 gennaio 2024) Si torna a parlare delladi, nota tra i casi di cronaca nera italiani, in quanto è stato chiesto undi. La Corte d’Appello di Brescia ha emesso infatti un decreto di citazione a giudizio nei confronti diLa Corte, a quanto ha riportato SkyTg24, avrebbe citato le parti civili e anche il procuratore generale di Milano, nella persona del sostituto pg Cuno Tarfusser. I giudici valuteranno poi se rigettare le istanze oppure accogliere le nuove prove proposte dagli avvocati e disporre ladel. Come è noto da tempo, i due coniugi, sono stati ...

La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per ladi, fissando al 1 marzo l'udienza al termine della quale i giudici ...La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per ladi, fissando al primo marzo l'udienza al termine della quale i giudici decideranno sull'istanza di revisione presentata dalle dif...Ci sarà la revisione del processo sulla strage di Erba. La Corte d'Appello di Brescia ha infatti emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano, per la prima ...Ci sarà la revisione del processo sulla strage di Erba. La Corte d’Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano, per la prima udienza del ...