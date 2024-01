Strage di Erba | sì alla revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi Via libera della corte d' appello di Brescia

Via libera all’udienza per la discussione sull’istanza di revisione della sentenza con cui sono stati condannati all’ergastolo per la Strage di Erba ... (ilfattoquotidiano)

Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo"Sì della Corte d'Appello a processo revisione per ladi" . Poche laconiche parole, trasmesse dalle agenzie stampa, a spiegare che si riapre il caso dell'omicidio plurimo ad, in provincia di Como, per cui furono accusati e condannati all'...Ci sarà la revisione del processo sulla strage di Erba. La Corte d'Appello di Brescia ha infatti emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano, ...La scorsa estate, tra le polemiche, la procura generale di Milano aveva trasmesso gli atti per far valutare una revisione del processo ...