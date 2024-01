Strage di Erba | sì al processo di revisione per Olindo e Rosa

(Di martedì 9 gennaio 2024) AGI - La corte d'appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti diRomano eBazzi per la prima udienza deldisulladi. I due coniugi sono stati già condannati all'ergastolo nel primo. L'udienza è fissata per il primo marzo. I giudici bresciani hanno accolto le istanze del pg Cuno Tarfusser e del pool di legali guidato da Fabio Schembri secondo i quali nuovi elementi dovrebbero portare alladella condanna all'ergastolo diRomano eBazzi per avere ucciso l'11 dicembre del 2006 quattro persone. La richiesta diera stata presentata sulla base di alcune consulenze.

AGI - La corte d'appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la prima udienza del processo di revisione sulla strage di Erba. I due coniugi sono stati già condannati all'ergastolo nel primo processo. L'udienza è fissata per il primo marzo.