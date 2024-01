Strage di Erba | processo da rifare per Rosa e Olindo

(Di martedì 9 gennaio 2024) AGI - Diciassette anni dopo torna in aula ladi, uno dei romanzi neri popolari che più hanno spaccato l'opinione pubblica. La Corte d'Appello di Brescia richiama tutti i protagonisti della vicenda, a cominciare dagli imputatiRomano eBazzi e dai familiari delle vittime, per discutere a partire dal primo marzo dei nuovi elementi portati in tre istanze dagli avvocati dei coniugi, Fabio Schembri, Nico D'Ascola e Luisa Bordeaux, e dal sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser. La giustizia finora non ha manifestato dubbi: triplo ergastolo, in ogni grado fino alla Cassazione, per gli imputati riconosciuti colpevoli per l'omicidio di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini e per il tentato omicidio di Mario Frigerio, avvenuti l'11 dicembre 2006 nella corte ...

Ammesso il ricorso di Olindo e Rosa. Castagna: "Non c'è altra verità"🔊 Ascolta articolo - La Corte d'Appello di Brescia ha approvato il processo di revisione per ladi, fissando la prima udienza per l'1 marzo 2024. Questo processo coinvolge i condannati all'ergastolo, Rosa Bazzi e Olindo Romano, in relazione agli eventi dell'11 dicembre 2006. L'...Riparte il processo per la strage di Erba. Come reso noto da Fabio Schembri, uno dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la corte d'appello di Brescia ha dato l'ok per la revisione della sentenza ...In una dichiarazione telefonica Castagna ha affermato: "Possono cercare in tutti i modi, ma non troveranno mai un'altra verità". "Ogni volta che ci arrivavano notizie di iniziative della difesa o ...