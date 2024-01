Strage di Erba | ok della Corte d’appello di Brescia all’istanza di revisione del processo Castagna | parente delle vittime | «Non troveranno un’altra verità»

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Potrebbe cambiare tutto come potrebbe non cambiare niente sulladi, dove ladiha accolto l’istanza disentenza e ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Raffaella, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini e per il tentato omicidio di Mario Frigerio, avvenuti l’11 dicembre 2006. La prima udienza è fissata per il primo marzo prossimo. «Adesso ci attende un– ha commentato al CorriereSera l’avvocato Fabio Schembri, uno dei legalicoppia -. Siamo soddisfatti che la richiesta di...