Strage di Erba | la storia dell' inchiesta su Rosa e Olindo

Leggi su panorama

(Di martedì 9 gennaio 2024) Torna in aula ladi. La Corte d'Appello di Brescia ha deciso oggi per il via alla revisione del processo chiesta dai legali diromano eBazzi, i due coniugi condannati all'ergastolo. Una decisione che segue la richiesta'aprile scorso del sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser; il magistrato sosteneva che la deposizione del testimone Mario Frigerio non fosse attendibile, che le tracce di DNA potessero essere dovute a contaminazione avvenuta durante le indagini, e che le confessioni dei coniugi Romano contenessero un numero troppo elevato di errori per essere credibili. A luglio la procuratrice generale Francesca Nanni comunica di aver deciso di non porre seguito all'istanza e muove un procedimento disciplinare contro Tarfusser in quanto in base in base al ...