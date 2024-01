Strage di Erba | la decisione su Rosa e Olindo | tutto da rifare

(Di martedì 9 gennaio 2024)di, sì al nuovo processo perBazzi eRomano. Grossa novità sul caso di cronaca nera che risale all’11 dicembre 2006. Quel giorno furono uccisi Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, sua mamma Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. L’anno dopo arrivò la condanna all’ergastolo per i due coniugi che fu confermata anche in appello e in Cassazione. Ma nell’ultimo grado di giudizio i giudici scrissero che rimanevano ancora dubbi e ‘aporie’, cioè domande senza risposta. Ad esempio i Ris non trovarono alcuna traccia disulla scena del crimine né tracce delle vittime nel loro appartamento. Inoltre il principale testimone, Frigerio, nelle prime due settimane aveva accusato dell’aggressione un uomo dalla carnagione olivastra, più alto ...

La Corte d'Appello di Brescia ha accolto l'istanza di revisione della sentenza in merito alladie ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Castagna, Youssef ...La decisione della Corte d'Appello di Brescia La Corte d'Appello di Brescia ha detto sì al processo di revisione delladi. E' stata fissata per l'1 marzo 2024, davanti alla seconda sezione penale, la prima udienza del processo di revisione delladell'11 dicembre 2006 che vede condannati in via ...La Corte d’Appello di Brescia ha accolto fissato una nuova udienza per valutare la richiesta di revisione del processo per ...La Corte d’Appello di Brescia ha detto sì al processo di revisione della strage di Erba. E’ stata fissata per l’1 marzo 2024, davanti alla seconda sezione penale, la prima udienza del processo di revi ...