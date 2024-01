Strage di Erba | ammesso il ricorso di Rosa e Olindo per la revisione della sentenza

La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per ladi, fissando al 1 marzo l'udienza al termine della quale i giudici decideranno sull'istanza di revisione presentata dalle difese dei due coniugi e dal sostituto pg di Milano. La Corte ha ...Martedì la Corte d'Appello di Brescia ha fissato l'udienza per discutere le due richieste di revisione del processo sulladidel 2006, in cui vennero assassinate quattro persone e per cui vennero condannati in via definitiva all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. La prima richiesta è stata presentata dagli ...Riparte il processo per la strage di Erba. Come reso noto da uno dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la corte d'appello di Brescia ha dato l'ok per la revisione della sentenza con cui i due ...15.42 Strage Erba, sì a processo di revisione La Corte d'Appello di Brescia ha detto sì al processo di revisione per la strage di Erba. La prima udienza è fis- sata al 1° marzo 2024. Per la strage d ...