Stop alla vendita di carne di cane | approvata legge in Sudcorea

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – La Corea del Sud ha approvato unache mira a porre finemacellazione edidientro il 2027. Secondo la– che pone fine a una tradizione gastronomica secolare, sebbene sempre meno in voga fra i giovani – sarà vietato allevare o macellare cani destinati al consumo, così come distribuire o venderedi. Coloro che macelleranno cani rischiano fino a tre anni di prigione, mentre coloro che allevano cani dao vendonodipotrebbero scontare un massimo di due anni. Tuttavia, il consumo didiin sé non sarà illegale. La nuova legislazione entrerà in vigore tra tre ...

Epifania senza dolcetti per i fan del Grande Fratello . stasera difatti la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda al ... (leggo)

Dopo loper il Covid - 19 e una ripartenza un pò sotto tono nel 2022, l'anno scorso si erano ... come ormai tradizione, Wired Italia sarà presente in Nevada per seguire l'appuntamento fino...TORINO - è il volto nuovo di una che fin qui rappresenta l'unica rivale dell'Inter per il titolo di campione d'Italia. Il 18enne turco, dopo alcuni scampoli a inizio stagione,prima da titolare, lo scorso 23 dicembre, ha regalato un lampo di luce dopo appena 12 minuti stappando la lattina nella sfida dello Stirpe contro il Frosinone : un gol bellissimo che conferma le ...Buone notizie per il mercato del lavoro. Nel mese novembre 2023 è calata la disoccupazione al 7,5% mentre per i giovani al 21%. Il tasso di occupazione resta invariato al 61,8%. Lo afferma l’Istat che ...terza luce stop ed indicatori direzionali a LED, Modanature inferiori e paraurti in colore coordinato alla carrozzeria, Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direz. opposta in ...