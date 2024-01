Stop ai «gettonisti» | bando per medici liberi professionisti in Pronto soccorso e Anestesia e Rianimazione

La Regione, intanto, nel confermare loai, ha pubblicato il bando per assumere i medici liberi professionisti negli ospedali. "E' il primo passaggio per riportarli all'interno del ...'Regione Lombardia conferma loai ''. Areu, infatti, ha già pubblicato il primo avviso unificato che consentirà di assumere i medici liberi professionisti negli ospedali lombardi'. Lo comunica l'assessore regionale ...Da una parte la carenza di personale sanitario, che nei prossimi anni sarà strutturale. Dall’altra la necessità di garantire risposte ...Domande entro il 20 gennaio, ad Areu il coordinamento per espletare le procedure. Il compenso orario omnicomprensivo lordo previsto da dai 40 agli 80 euro. Bertolaso “È il primo passaggio per riportar ...