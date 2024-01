Stipendio gennaio 2024 docenti e ATA | importo visibile su Consultazione pagamenti NoiPA

(Di martedì 9 gennaio 2024)e ATAsu, nell'area personale, su. Lorisulta essere un po' più alto perché non sono presenti le addizionali regionali e comunali. Assente anche l'una tantum dell'1,5% prevista dalla legge di Bilancio 2023 solo per l’intero 2023. L'articolo .

Per molti Docenti il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi: la piattaforma di consultazione ufficiale NoiPA sembra riscontrare dei ... (posizioniaperte)

Cgil e Uil chiedono incontro urgente al sindaco Perugia, 092024 - "Mentre, con il perdurare e l'aggravarsi della crisi economica molti Comuni fanno ...cioè coloro che percepiscono uno...... ha vinto il suo primo Primetime Emmy lo scorso 6, durante la serata dedicata ai Creative ... ma è una domanda da porre a persone con unosuperiore al mio", ha dichiarato l'attore ...Al via il 15 gennaio il primo corso per la gestione degli Istituti diocesani per il Sostentamento del clero. Due storie di comunità vive nel segno della sostenibilità e inclusione ...ROMA – Lo stipendio del primo ministro devoluto interamente in borse di studio per alunni di eccellenza: l’idea arriva dal Ciad, uno dei Paesi più fragili al mondo, e a proporla è stato il nuovo capo ...