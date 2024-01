Stipendi più alti nel 2024 fino a 110 euro | l’importo massimo a chi spetta?

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 9 gennaio 2024) I lavoratori avranno sorprese in busta paga specialmente se rientrano in una determinata fascia reddituale. Chi otterrà più soldi? Il taglio del cuneo fiscale prorogato dalla Legge di Bilanciocomporterà un aumento in busta paga. La somma aggiuntiva non sarà elevata tranne in un caso. Vediamo a chil’incremento di 110al mese. Aumento di 110sulloo, per quali lavoratori? (Informazioneoggi.it)Centonon cambieranno di certo la vita ma rappresentano comunque una cifra che permetterà di far fronte ad una spesa onerosa. I lavoratori vorrebbero adeguamenti al costo della vita più efficaci ma devono accontentarsi dei risultati del taglio del cuneo fiscale con riduzioni di 6 o sette punti in base al reddito. L’incremento maggiore si prevede per i dipendenti ...