Stefano De Martino | la frecciatina del padre a Belen | “A tutti i rosiconi”

“Mancava soltanto coglionare Giuseppe e Maria nel periodo di Natale su Raidue per non farci mancare nulla”. Vittorio Feltri attacca Stefano De ... (ilfattoquotidiano)

Si torna a parlare del matrimonio che è ormai giunto finito traDee Belen Rodriguez. A fare i nomi delle presunte amanti del ballerino e l'investigatore Rosic a in una diretta social.e Belen - Spetteguless.it In una diretta Rosic a ...... nella quale ha spifferato di essere stata tradita con ben 12 donne daDe. Blasi, però, non ha certo terminato, e è notizia di un'ora fa circa, che da oggi sarà preordinabile la sua ...Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez anche con Emma Marrone: i due ex talenti di Amici hanno ripreso a frequentarsi dopo anni dall'addio.Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, ha postato sui social una foto che molti hanno interpretato come una frecciatina a Belen.