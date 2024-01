Stefano De Martino ha tradito Belen con Antonella Fiordelisi? Ora parla lei e spunta un’altra verità

Leggi su donnapop

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nelle ultime settimane un pettegolezzo vedrebbeDeimpegnato in un flirt con: il conduttore haRodriguez con la ex gieffina? Adessola… La rottura, l’ennesima, frasta nutrendo gli amanti dei pettegolezzi rosa: questa volta la showgirl argentina ha deciso di non rimanere in silenzio...