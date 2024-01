Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi | storie sospette | messaggi in codice tramite Instagram?

(Di martedì 9 gennaio 2024) Duestory pubblicate a distanza di pochi minuti l’una d’altra.Decavalcano l’onda dei recenti rumors. Casualità oin? Continua la bufera mediatica che vede coinvoltiDe. Dopo le rivelazioni di Belen Rodriguez circa i tradimenti di lui durante il matrimonio e la confessione su una presunta relazione occasionale tra l’ex marito e la showgirl, sembra che la nube di gossip stenti a dissiparsi. A mettere il carico da 50 su una situazione di per sè pesante e appesantita da media e social network anche Alessandro Rosica, l’esperto di gossip che nelle ultime ore, ...

... parlando del periodo buio che ha dovuto affrontare, ammettendo le sue fragilità e spiegando cosa l'avrebbe portata a stare così male, dopo la fine del matrimonio conDe: Sono caduta ...Tutto si è scatenato quando l'ennesima reunion conDeè arrivata ai titoli di coda. "Ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità . ...In questi giorni è continuamente nominato in tv e sui giornali, ma per motivi diversi da quelli che vorrebbe. Su Stefano De Martino, 34enne ballerino e conduttore televisivo napoletano, impazza ..."Mi stavo giocando la vita": Belen Rodriguez si confessa, paure e progetti dopo Stefano De Martino, l'intervista al settimanale Chi.