Stefano De Martino | Belen l’ha sorpreso pure con Emma? L’indiscrezione

(Di martedì 9 gennaio 2024) Personaggi tv. . L’intervista diRodriguez a Domenica In ha sollevato un gran polverone suDee sull’ipotesi di un tradimento finora mai confermato dalla showgirl. Ai microfoni di Zia Mara la showgirl ha raccontato per la prima volta tutti i dettagli sulla fine del suo matrimonio con l’ex ballerino:avrebbe scoperto ben 12 amanti. Dopo questa confessione, sul web tutti hanno provato ad indovinare i nomi e in queste ore è giunta una nuova indiscrezione suDeedLeggi anche:De: spuntano altre presunte amanti e sono famosissime Leggi anche:Dee Antonella Fiordelisi, ecco quando si sarebbero visti: il ...

... parlando del periodo buio che ha dovuto affrontare, ammettendo le sue fragilità e spiegando cosa l'avrebbe portata a stare così male, dopo la fine del matrimonio conDe: Sono caduta ...In questi giorni è continuamente nominato in tv e sui giornali, ma per motivi diversi da quelli che vorrebbe. SuDe, 34enne ballerino e conduttore televisivo napoletano, impazza infatti il gossip scatenato dalle rivelazioni dell'ex moglie Belen Rodriguez sulle presunte amanti collezionate in ...In questi giorni è continuamente nominato in tv e sui giornali, ma per motivi diversi da quelli che vorrebbe. Su Stefano De Martino, 34enne ballerino e conduttore televisivo napoletano, impazza ..."Mi stavo giocando la vita": Belen Rodriguez si confessa, paure e progetti dopo Stefano De Martino, l'intervista al settimanale Chi.