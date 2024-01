Start list staffetta femminile Ruhpolding 2024 biathlon | italiane in gara e pettorali di partenza

La 19esima edizione della Maratona di Ragusa è pronta a portare l'atletica di qualità tra le strade della città capoluogo. Con unapiena di atleti provenienti da oltralpe e da tutta Italia, ci si prepara al primo appuntamento del 2024 con la maratona più a Sud d'Italia in programma domenica 21 gennaio. ...Domenica 7 gennaio è tempo di slalom speciale a Kranjska Gora con la prima manche in programma alle 9:30 e seconda alle 12:30. Resa nota la: Petra Vlhova pesca il numero 1, mentre Leona Popovic e Lena Duerr hanno il pettorale 2 e 3. Pettorale numero 7 per Mikaela Shiffrin. Capitolo azzurre: numero 26 per Marta Rossetti, seguita ...Money coach, Busi Selesho is advising South Africans to look at ways of creating multiple income streams in 2024, with the aim of becoming more financially secure. She was speaking to SABC News as the ...Flipkart Republic Day Sale is all set to start on January 14. The company has published a teaser of its upcoming sale event on its platforms and even revealed the list of phones that will be available ...